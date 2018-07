John Hart, professor de Engenharia da Universidade de Michigan, construiu imagens microscópicas do rosto de Barack Obama, presidente eleito dos Estados Unidos, com uma técnica chamada nanolitografia. Cada uma delas é composta por 150 milhões de nanotubos de carbono, e mede meio milímetro. Hart também criou uma galeria de imagens no Flickr.

