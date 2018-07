No mês passado, a revista Nature publicou um artigo sobre as cores das penas dos dinossauros. O blog I Heart Chaos resolveu fazer uma campanha contra os gigantes plumados. Segundo o blog:

“Há alguns dias saiu uma história sobre como ‘cientistas’ estavam orgulhosos de terem descoberto qual a cor exata das penas de um tipo particular de dinossauro, o que é maravilhoso para eles, exceto pelo fato de que toda a ideia de dinossauros com penas é completamente estúpida. Os dinossauros são máquinas mortíferas peladas e cobertas de couro. Não são rainhas do Carnaval brasileiro.”