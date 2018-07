No começo do mês, o blogueiro e ativista iraquiano Raed Jarrar foi barrado quando embarcava no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, por usar uma camiseta onde se lia, em inglês e em árabe: “Não ficaremos calados”.

Foi obrigado pela segurança do aeroporto a trocá-la.

Por causa disso, outro blogueiro, Tim Murtaugh, resolveu fazer uma camiseta com a inscrição “Não sou um terrorista”, em árabe. Ela pode ser comprada pela internet.

“Planejo usá-la toda vez que for para o aeroporto a partir de agora”, promete Murtaugh.

Via Boing Boing.