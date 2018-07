A Citröen vai lançar, no próximo mês, o primeiro modelo de carro para o mercado brasileiro que já vem com navegador.

O aparelho (foto), desenvolvido pelo Guia 4 Rodas e pela MapLink, mostra no mapa e indica ao motorista, por voz, o caminho para chegar aos lugares.

Ele usa o sistema de localização via satélite chamado GPS. Funciona em qualquer carro e pode ser comprado via internet. Chega ao varejo no começo de setembro.

Mais informações no Estado de hoje (“Carro brasileiro ganha sistema de navegação por satélite“, só para assinantes, p. B15).