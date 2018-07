O cantor Neil Young criticou ontem (23/7) a qualidade da música digital em MP3 e culpou o iPod e o iTunes da Apple por isso, durante a Brainstorm Tech Conference, organizado pela revista Fortune, nos Estados Unidos.

Segundo ele, a qualidade do som caiu ao nível de “brinquedo da Fischer-Price”. Young lamentou que as empresas de tecnologia têm dado ênfase excessiva à conveniência, com a facilidade crescente de se levar a música para qualquer lugar, em detrimento da qualidade: “Temos computadores lindos hoje, mas a música de alta resolução é uma das coisas que fazem falta”.