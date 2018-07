[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/08UtWPKU7SM” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]

O musical Senhora dos Afogados, com direção de Zé Henrique de Paula, está em cartaz na mostra Nelson Rodrigues, no porão do Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000. As apresentações acontecem às terças, quartas e quintas, 21h, até 1º de maio. Meu irmão, Paulo Bueno, está no elenco. No vídeo acima, trechos da peça.