O presidente da Net, Francisco Valim, disse ontem que a compra da TVA pela Telefônica é “um ato de concentração que chega a ser ofensivo”. A Telmex, dona da Embratel, é a principal concorrente da Telefônica na América Latina. A Embratel está no controle da Net.

“Eles querem todas as plataformas em São Paulo”, afirmou Valim. “Só falta a radiodifusão.” Ele não viu problema em a empresa adquirir participações da TVA fora de São Paulo. A Telefônica será minoritária nas operações de cabo da TVA, mas ficará com 100% do MMDS, TV paga via microondas.

Mais informações no Estado de hoje (“Para Net, Telefônica na TVA representa ‘concentração ofensiva’“, p. B13).