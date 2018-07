O Apples in Stereo lança dia 6 de fevereiro, lá fora, New Magnetic Wonder (Yep Roc), seu primeiro disco em cinco anos. Liderado pelo guitarrista Robert Schneider, o grupo americano apareceu em meados da década de 1990, como parte do coletivo Elephant 6, que reunia outras bandas neopsicodélicas como Neutral Milk Hotel e Olivia Tremor Control.

No começo, o som do Apples in Stereo era sessentista e lo-fi. No novo disco, volta mais bem produzido, e com influências que chegam à década de 1970, como no powerpop “Can You Feel It?”. A mudança já tinha começado no disco anterior, Velocity of Sound (SpinART). Com 53 minutos, New Magnetic Wonder tem 24 faixas.