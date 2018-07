[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LVh429Dp7r0″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Para quem gosta de combinar o novo e o clássico, o programador Stepwhite criou um emulador de Nintendo de 8 bits para o iPhone. Dá para ter uma idéia de como funciona no vídeo acima. Para levar no bolso jogos imortais como Super Mario Bros, The Legend of Zelda e Mega Man.

Via Make: Blog (em inglês).