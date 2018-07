Participei do programa Ver TV, da TV Câmara, com o documentarista Floriano Filho e o engenheiro Takashi Tome, do CPqD. O tema foram as novas tecnologias de televisão:

“A TV digital ainda não convenceu o consumidor brasileiro. O preço do set top box e a falta de informação são os principais problemas segundo os participantes do Ver TV. Além disso, o sistema ainda está restrito a algumas capitais. Mesmo assim a TV está invadindo outras mídias como a internet e os celulares. Por isso, ocorre uma acomodação dos produtores e empresas, que tateiam nesse universo que ainda é incerto. Os participantes defendem maior envolvimento do Estado na promoção da nova tecnologia e de novos produtores.”

O programa é apresentado pelo professor Laurindo Leal Filho, e foi ao ar ontem (2/19). Dá para assisti-lo aqui.