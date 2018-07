[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/eeXeysn_mjw” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Dia 12 de dezembro, no Japão, será lançado um filme do Ultraman, com vários integrantes da família Ultra, chamado Mega Monster Battle: Ultra Galaxy Legends – The Movie. Imperdível.

Via io9 (em inglês).