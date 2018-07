Michael Arrington, do blog TechCrunch (em inglês), faz uma análise interessante sobre a reação do mercado à parceria entre Microsoft e Yahoo, anunciada hoje (29/7). As ações do Yahoo caíram 12,08% na bolsa eletrônica Nasdaq, o que fez com que a empresa perdesse US$ 2,91 bilhões em valor de mercado. Ao mesmo tempo, os papéis da Microsoft subiram 1,41%, elevando o valor da companhia em US$ 2,94 bilhões.

“Então, tirando cerca de US$ 30 milhões em valor novo criado hoje pelo mercado, tudo o que o Yahoo perdeu foi para a Microsoft”, escreveu Arrington. O Yahoo não recebeu nada por ter assinado o acordo, e ficará com 88% das receitas de publicidade online geradas pelo seu próprio site. No ano passado, o Yahoo recusou uma oferta de compra de US$ 47,5 bilhões da Microsoft. Ontem, valia US$ 21,1 bilhões.