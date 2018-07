O economista José Alexandre Scheinkman (foto), da Universidade de Princeton, defende uma inserção maior do País na economia mundial: “O Mercosul é muito pequeno para o Brasil”. Ele participou do evento Futurecom, em Florianópolis.

“Os governos brasileiros, tanto Lula quanto FHC, foram muito relutantes em fechar acordos com Estados Unidos e Europa”, afirma Scheinkman. Para ele, as barreiras à importação reduzem a competitividade do País.

Ele citou o exemplo da finlandesa Nokia, maior fabricante de celulares do mundo. Quase nada é produzido de fato na Finlândia, responsável basicamente por software e estratégia. Diz o economista: