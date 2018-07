Assim como o navegador Chrome, lançado no começo do mês, o Android é um produto do Google que não gera receita direta para a empresa. Há outros produtos, como o serviço de fotos Picasa, o software de desenhos tridimensionais SketchUp, os avisos via e-mail Google Alerts e o software de busca no computador Google Desktop, que são gratuitos e não têm publicidade. O Orkut também não tem publicidade no Brasil.

“Se o produto tem aceitação, e está relacionado com o objetivo do Google de organizar a informação, ele recebe apoio da empresa”, disse Felix Ximenes, diretor de Comunicação do Google Brasil. “Não existe nenhum compromisso de achar uma veia lucrativa em dois, três ou quatro anos.”

A principal fonte de receita do Google é a venda de publicidade, na forma de links patrocinados, pequenos anúncios de textos que aparecem ao lado das buscas. A empresa também oferece serviços corporativos, que têm uma participação muito pequena no faturamento. Existe um equipamento de buscas para as empresas conectarem às suas redes. O Google cobra também assinaturas para o uso profissional do Google Docs, concorrente do Microsoft Office, e do Google Earth.

Mais informações no Estado de hoje, 24/9 (“Celular do Google é lançado nos EUA“, p. B20).