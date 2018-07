Como dizia Yogi Berra, jogador de beisebol e filósofo americano, o futuro não é mais como costumava ser. O site da Bibilothéque Nationale de France mostra uma coleção de ilustrações, criadas por Villemard em 1910, em que ele imagina como seria o mundo no ano 2000. Acima, um retrato da escola.

A descrição da galeria, traduzida da versão em inglês, é a seguinte:

“Estes desenhos, feitos provavelmente para acompanhar produtos de alimentação, eram agrupados em painéis com uma dúzia de pequenas cenas. Eles ilustram o modo como nossos avós imaginavam o ano 2000. As invenções criadas para melhorar nossa vida diária são mostradas lado a lado com evocações mais eruditas ou exploratórias, mas, curiosamente, a maneira de se vestir continua a mesma da Belle Epoque!”