Não é só no Brasil que a implantação da TV digital enfrenta problemas: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decidiu ontem (4/2) adiar o fim das transmissões de TV analógica, de 17 de fevereiro para 12 de junho, segundo o New York Times (em inglês). Eles atenderam a um pedido do presidente Barack Obama.

O pacote contra a crise que está no Congresso americano inclui US$ 650 milhões para financiar cupons de desconto para conversores de TV digital. Em dezembro, uma pesquisa da Nielsen mostrou que 6,5 milhões de casas nos EUA ainda não tinham receptor digital. Caso o sinal analógico fosse desligado, elas ficariam sem televisão.