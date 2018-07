A telepresença dá a sensação, para pessoas que podem estar a milhares de quilômetros de distância, de que estão frente a frente, na mesma sala. É um sistema que combina tecnologia da informação e cenografia: uma conexão de internet de alta capacidade liga duas salas que têm iluminação, paredes, carpetes e móveis iguais. As pessoas veem seus interlocutores em telas grandes de alta definição, em tamanho real. O sistema Dolby 5.1 faz com que o som venha da direção correta, reforçando a impressão de que todo mundo está no mesmo lugar.

“Já vi gente se levantar para apertar a mão de quem está do outro lado”, afirmou Alexandre Patarra, gerente comercial da Dimension Data, empresa que fornece sistemas de telepresença. A primeira sala do País foi da Procter & Gamble, em abril de 2008. Desde o ano passado, a Dimension Data forneceu cinco salas no País e participou de outros dois projetos.

O custo está entre US$ 50 mil e US$ 300 mil. “As salas podem ser para um único usuário, com um monitor de 32 polegadas, até 18 pessoas, com três telas de 65 polegadas”, explicou Patarra. Um sistema de telepresença pode conectar até quatro salas simultaneamente, intercalando as imagens de cada sala.

Mais informações no Estado de hoje, 8/2 (“Uma nova tecnologia para reunião à distância“, p. B12).