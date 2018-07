O Brasil subiu uma posição no ranking de 2008 do índice e-readiness, que mede quanto cada país está preparado para a economia digital. O indicador é medido pela divisão de consultoria da IBM e pela Economist Intelligence Unit. “O Brasil foi o único a subir no ranking na região”, destacou Ricardo Gomez, líder da IBM Global Business Services Brasil.

O Brasil passou da 43ª posição para a 42ª, com pontuação de 5,65. O Chile, país mais bem posicionado da região, caiu de 30º para 32º. O México também perdeu duas posições, ficando em 40º lugar, e a Argentina se manteve no 44º lugar. A pesquisa acompanha 70 países, e avalia oportunidades de negócios com base em novas tecnologias.

O índice, que vai de zero a dez, tem como base cerca de 100 critérios, divididos em seis categorias: infra-estrutura de tecnologia e conectividade, ambiente de negócios, ambiente social e cultural, ambiente legal, política e visão governamentais e adoção por consumidores e empresas. O maior avanço do Brasil foi em infra-estrutura de tecnologia e conectividade, categoria em que o País apresenta a maior defasagem em relação à média mundial.

Mais informações no Estado de hoje, 3/5 (“Brasil sobe em ranking de economias digitais“, p. B11).