Eric Schmidt (foto), presidente mundial do Google, disse ontem que resolveu visitar São Paulo uma semana depois de Orkut Buyukkokten, gerente do Google que criou o site que leva o seu nome, porque o engenheiro de software é uma celebridade e seria difícil competir pelas atenções. A brincadeira faz parte da imagem descontraída que a gigante da internet procura passar ao mundo, evitando ocupar o espaço que era da Microsoft como o gorila de 350 quilos a ser temido. “Não somos perfeitos”, admitiu. “Mas, quando cometemos erros, procuramos corrigi-los rapidamente.”

Com fortuna pessoal de US$ 4,8 bilhões, segundo a revista Forbes, Schmidt visita o Brasil pela primeira vez. Depois de São Paulo, irá para Belo Horizonte, onde o Google tem um centro de pesquisa e desenvolvimento. “O Brasil é o mercado que mais cresce para o Google”, afirmou o presidente da empresa. “Nossa equipe de funcionários aqui deve crescer mais rápido que a empresa.” A subsidiária brasileira do Google tem cerca de 100 funcionários.

Um mercado promissor são os celulares. Existem 2,7 bilhões de telefones móveis no mundo, comparados a cerca de 1 bilhão de internautas. E o celular do Google, confirmado por alguns executivos da empresa? “Viu que outros executivos negaram? Não temos nada para anunciar.”

O Alexandre Barbosa também escreveu sobre Schmidt e fez um vídeo com a entrevista.

Mais informações no Estado de hoje, 11/4 (“Google aposta no Brasil para diversificar receita“, para assinantes, p. B16).