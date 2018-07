Os notebooks começam a tomar o lugar dos computadores de mesa na casa do consumidor, com a redução da diferença de preço entre os dois tipos de PCs. Este ano, as vendas de computadores portáteis devem crescer 270% no País, chegando a 810 mil unidades, segundo a consultoria IT Data. No primeiro semestre, o aumento foi de 349% frente ao mesmo período de 2006, somando 292 mil máquinas. “A migração do desktop para o laptop está acontecendo no mundo todo”, disse Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da IT Data.

O programador Daniel Begnami, de 29 anos, comprou seu primeiro computador portátil no fim de julho. “Sempre quis comprar um notebook”, disse. “Preciso levar o computador para alguns lugares por causa do trabalho. Nas outras vezes em que pensei em comprar, achei muito caro.” Ele pagou R$ 3,7 mil pela máquina, em três vezes sem juros. “Estou pensando em vender meu desktop.”

A MP do Bem, que retirou o PIS e a Cofins da maior parte dos computadores, a valorização do real frente ao dólar e o aumento dos financiamentos oferecidos pelo varejo incentivaram o mercado de computadores como um todo. Este ano, devem ser vendidos 10,1 milhões de PCs (incluindo máquinas portáteis e de mesa), o que representa um avanço de 23% sobre o ano passado. Pela primeira vez na história, a venda de computadores pode ultrapassar a de televisores no País.

Na foto, um Osborne 1, primeiro computador portátil de sucesso comercial. Lançado em 1981, pesava 10,7 quilos e custava US$ 1.795. Tinha processador de 4 MHz e memória de 65 quilobytes.

