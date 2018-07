A casa do número 367 da Addison Avenue, em Palo Alto, na Califórnia, tem uma garagem no fundo. Na frente dela, está uma placa onde se lê: “Local de nascimento do Vale do Silício”. O centro americano de alta tecnologia surgiu naquela garagem, em 1938, quando Bill Hewlett e Dave Packard desenvolveram o primeiro produto da HP, um oscilador de áudio. A idéia de que eles montassem uma empresa na região veio do professor Frederick Terman, da Universidade de Stanford, de quem tinham sido alunos.

Terman estava cansado de ver seus alunos viajarem para a costa leste dos Estados Unidos depois de se formarem, para trabalhar em grandes empresas. Ele convenceu os dois alunos a ficarem próximos da universidade, na costa oeste, ao sul da Baía de São Francisco, e montarem a HP. Hewlett e Packardriaram uma tradição seguida por muitos estudantes de Stanford. Recentemente, houve as duplas Jerry Yang e David Filo, fundadores do Yahoo, e Larry Page e Sergey Brin, criadores do Google. A sede do Yahoo fica em Sunnyvale e a do Google em Mountain View, cidades vizinhas de Palo Alto, todas no Vale do Silício.

Foto: Dave Packard e Bill Hewlett na garagem/Divulgação

