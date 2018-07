Os concorrentes das concessionárias de telefonia fixa criticam a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na compra da Brasil Telecom pela Oi (antiga Telemar). “Parece que o dinheiro do BNDES vai ser usado para que o Citibank possa expatriar seus investimentos de telecomunicações no Brasil”, afirmou o presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp), Luís Cuza.

O Citibank é controlador da Brasil Telecom e sua participação seria vendida à Oi, com dinheiro emprestado pelo BNDES. Oficialmente, a aquisição ainda não foi confirmada. Ela depende de uma mudança na regulamentação. “A página da internet do BNDES fala de crescimento da infra-estrutura brasileira, de competição e de novos empregos. Eu não sei se mandar dinheiro para os Estados Unidos ajudaria nisso”, disse Cuza. Entre os associados da TelComp estão a Claro, Vivo, TIM, Embratel, Telmex, GVT, Transit e até a própria Oi.

Um executivo que pediu para não ser identificado também criticou a participação do BNDES. “O Brasil é um país com problemas brutais de infra-estrutura”, apontou. “Qual é o sentido de o banco emprestar dinheiro para o setor mais capitalizado?” No início do mês, uma medida provisória autorizou o Tesouro Nacional a emprestar R$ 12,5 bilhões ao BNDES.

Mais informações no Estado de hoje, 15/1 (“Associação critica uso do dinheiro do BNDES para financiar o negócio“, para assinantes, p. B13).