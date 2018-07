O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho (foto), disse ontem (6/11) que não tem notícia sobre renegociação do contrato de compra da Brasil Telecom pela Oi. O BNDES, maior acionista individual da Oi, participou ativamente das conversas entre as empresas no começo do ano.

Segundo ele, não existe previsão de que o banco estatal venha a complementar os recursos necessários para a aquisição. “É um problema da empresa, que está sendo resolvido pela empresa”, disse Coutinho. A Oi cancelou uma emissão de US$ 1,5 bilhão em eurobônus em setembro, por causa das condições ruins do mercado.

Em abril, o BNDES emprestou R$ 2,569 bilhões para os sócios controladores, Andrade Gutierrez e La Fonte (Carlos Jereissati), promoverem a reestruturação societária da Oi, primeiro passo para a aquisição. Coutinho recebeu em São Paulo o prêmio Qualidade 2008, da Sinaprocim/Sinprocim, sindicato da indústria de produtos de cimento.

Foto: Valter Campanato/ABr