No terceiro trimestre do ano, o número de telefones móveis no Brasil cresceu 22,9%, quando comparado com o mesmo período de 2007, chegando a 711 terminais por mil pessoas. O total de computadores avançou 22,6%, alcançando 213 unidades por mil pessoas. Mesmo assim, o País ficou em quinto lugar entre seis países latino-americanos no Índice da Sociedade da Informação (ISI), medido pela Universidade de Navarra e pela consultoria espanhola Everis. No ranking anterior, era o último, atrás da Colômbia.

O País registrou 4,52 pontos no indicador, que tem uma escala de zero a dez, ficando abaixo da média da América Latina, que é de 4,68 pontos. O cálculo do ISI leva em conta fatores tecnológicos, como investimentos no setor e número de telefones e computadores, e de entorno, como inflação, risco país, renda per capita, eficiência energética e desemprego.

A inflação anualizada de 6,2% no terceiro trimestre prejudicou o Brasil no bloco dos indicadores gerais. Nessa área, houve impacto positivo da melhora da nota de risco do País pela Standard & Poor?s e da queda do desemprego, de 9,3% para 7,7%.

“No último ano, o Brasil evoluiu muito”, afirmou Teodoro López, sócio responsável por telecomunicações da Everis Brasil. Apesar da colocação no ranking, o País teve o maior avanço no ISI, com um aumento de 4,1% na pontuação, acima da média de 1,8% da América Latina. A previsão para o terceiro trimestre do ano que vem é que o avanço brasileiro desacelere, apesar de ainda ficar acima da média da região.

