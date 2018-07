Há um ano, Alan Moore resolveu se dedicar à imprensa alternativa. Famoso como o autor de graphic novels como Watchmen e V de Vingança, tornou-se editor da revista Dodgem Logic, bimestral, que não é de quadrinhos. No primeiro número, Moore assinou um ensaio sobre a imprensa underground, começando com os tratados manuscritos que surgiram durante os anos 1200, para expressar novas ideias políticas ou religiosas, e que eram trocados entre as carroças que carregavam vítimas da peste – “bem parecidos com o Twitter, ainda que com mais lepra e vermes”.

Ao tratar de tempos mais recentes, Moore indicou os arquivos digitais da International Times (IT), “primeira publicação underground inglesa”. A festa de lançamento da IT em 1966, escreveu, teve show do Pink Floyd ainda com o Syd Barrett e do Soft Machine, com participação especial da Yoko Ono. Paul McCartney apareceu vestido de árabe e Marianne Faithfull, caracterizada de freira, ganhou um prêmio pela fantasia “mais curta e mais despida”.

Moore também sugeriu a leitura online revista da autraliana Oz, que começou a ser publicada em 1963, e do The Whole Earth Catalog, catálogo criado em 1968 por Stewart Brand, nos Estados Unidos, como “um compêndio de livros, equipamentos e, em resumo, tudo o necessário para se estabelecer uma sociedade alternativa”.

Ele terminou o texto como uma citação do Whole Earth Catalog – “continue faminto, continue tolo” -, que é a mesma feita por Steve Jobs, fundador da Apple, num discurso na Universidade de Stanford, em 2005. “Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível chamada The Whole Earth Catalog, que era uma das bíblias da minha geração”, disse Jobs, naquela ocasião. “Era como se fosse o Google em uma brochura, 35 anos antes de o Google aparecer. Era idealista e cheio de ferramentas legais e grandes ideiais.” Há 15 anos, Jobs ainda não tinha brigado com o Google.

A revista Dodgem Logic está no sexto número, e tem um conteúdo variado, no que diz respeito aos temas e até a qualidade. Cada edição traz um encarte de oito páginas chamado “Notes from Noho”, com notícias sobre Northampton, cidade da Inglaterra em que Moore vive com sua mulher, a quadrinhista Melinda Gebbie. Tem uma seção de culinária (“Eat to the beat”), uma de costura (“Stitch this”) e outra sobre saúde (“The spinning doctors”). A primeira edição trouxe de brinde um CD com músicas de artistas de Northampton. A segunda uma mini-revista em quadrinhos escrita e desenhada por Moore, chama Weird Penises.

O texto principal do terceiro número, assinado por Moore, é sobre mágica. Ele defende que, enquanto a ciência trata das coisas da natureza, a mágica é uma coisa mental, que acontece no mundo da consciência: ” A inabilidade de a ciência tratar da consciência (ou até mesmo de provar que ela existe) representa um problema em que, se quisermos saber como nossas mentes trabalham para, digamos, impedir que elas fiquem doentes, ou talvez para melhorá-las, então não temos a quem recorrer”. Não é bem assim, mas é uma afirmação forte para fortalecer o argumento. Douglas Hofstadter que o diga.

Moore conecta a magia à ideia de ampliação da consciência, como em Aldous Huxley, e cita Aleister Crowley para dizer que os “melhores sistemas mágicos são talvez aqueles que descobrimos ou inventamos nós mesmos”. Me lembrou de um ensaio publicado no primeiro volume do Strange Attractor Journal, em que Justin Woodman disse que existem novos mágicos que adotaram em seus rituais os mitos de Cthulhu, surgidos nos contos do americano H.P. Lovecraft, na primeira metade do século passado.

Foto: Fimb/Creative Commons

