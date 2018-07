A japonesa Toyota, maior fabricante de automóveis do mundo, tem planos ambiciosos para o mercado brasileiro. A empresa deu início ontem à construção de sua fábrica em Sorocaba (SP), que produzirá, a partir do segundo semestre de 2012, veículos compactos para concorrer com o Gol, da Volkswagen, e com o Palio, da Fiat.

“Os modelos compactos são o maior segmento no Brasil, com70% do mercado total”, afirmou Luiz Carlos Andrade Jr., vice-presidente sênior da Toyota. “É natural que tenhamos o Gol e o Palio como competidores.” Atualmente, a Toyota tem uma participação de mercado de apenas 3%. Quando a nova fábrica estiver em pleno funcionamento, o objetivo é aumentar essa fatia para 8%.

A capacidade inicial de produção em Sorocaba será de 70 mil unidades, mas a empresa possui autorização para chegar a 400 mil. O evento do lançamento da pedra fundamental da nova fábrica contou com a presença de Atsushi Niimi, vice-presidente executivo da matriz, a Toyota Motor Corporation.

“O Brasil é importante para o crescimento mundial da Toyota”, apontou Niimi. “O País deve se tornar este ano o quarto maior mercado do mundo, ultrapassando a Alemanha.”

No ano passado, foram vendidos 3,14 milhões de automóveis no Brasil. O líder do mercado mundial é a China, seguida dos Estados Unidos e do Japão. Segundo analistas, até o fim da década, o Brasil também deve ultrapassar o Japão, tornando-se o terceiro maior mercado.

“Desde 2006, temos o sonho de oferecer um veículo de menor preço com alta qualidade e alta performance”, disse Shozo Hasebe, presidente da Toyota Mercosul. “O Brasil tem apresentado um crescimento constante nos últimos anos. Acreditamos que o crescimento continuará nos próximos anos.”

De acordo com os executivos, o veículo compacto será parecido com o Etios (foto), apresentado este ano na Índia, mas adaptado às necessidades do mercado brasileiro.

Mais informações no Estado de hoje (“Toyota fará carro para disputar com Gol e Palio” e “Fábrica será a terceira do grupo no Brasil“, para assinantes, p. B18)

Siga este blog no Twitter: @rcruz