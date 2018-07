A família Constantino, dona da Gol, quer entrar no mercado de telefonia celular. Eles negociam a compra de uma participação na Unicel, que será a quarta operadora de telefonia celular da Região Metropolitana de São Paulo. A empresa, que ainda não iniciou as operações, vinha se apresentando ao mercado como a “Gol da telefonia celular”, em referência ao conceito de custo e preços baixos.

A Gol não quis comentar o assunto. José Roberto Melo da Silva, diretor da Unicel, confirmou as negociações, sem revelar detalhes. O executivo negou que o rótulo usado repetidas vezes para definir a empresa sinalize um acordo antigo com os donos da Gol: “Isso é coincidência, a coisa é recente”. A empresa diz querer livrar o Brasil do estigma do minuto móvel mais caro do mundo e promete tarifas 40% menores do que a média nacional.

Segundo fontes de mercado, a família Constantino negocia 45% da Unicel, por um valor próximo de US$ 50 milhões. As negociações começaram no mês passado e podem ser concluídas em alguns dias.

