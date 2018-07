Berthier Ribeiro-Neto, professor licenciado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é co-autor de Modern Information Retrieval. O livro sobre recuperação de informação é adotado pelos cursos de ciências da computação das mais prestigiadas universidades americanas, incluindo Stanford, onde estudaram os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. “Recebemos visita de americanos que pedem autógrafo para ele”, afirma Alexandre Hohagen, diretor-executivo do Google para a América Latina.

Ribeiro-Neto, de 48 anos, é o diretor de engenharia da gigante das buscas na região e comanda um laboratório com cerca de 80 pessoas, sendo 50 engenheiros, em Belo Horizonte. O centro de engenharia foi criado a partir da Akwan, uma empresa brasileira de buscas de que o professor foi um dos fundadores. Recentemente, o laboratório de Belo Horizonte se tornou responsável pelo desenvolvimento mundial do Orkut, serviço de rede social que se tornou o site mais visitado do Brasil.

Ao ser perguntado sobre os autógrafos aos colegas gringos, Ribeiro-Neto desconversa: “Existe uma concentração tão grande de inteligência no Google que você fica humilde rapidamente”. A Akwan foi criada em 2000 por quatro professores da UFMG – Alberto Laender, Ivan Moura Campos, Nivio Ziviani e Ribeiro Neto – e dois investidores – Guilherme Emrich e Marcus Regueira.

