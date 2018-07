“A Icann é uma organização internacional, com participantes múltiplos”, afirmou ontem (4/12) o australiano Paul Twomey (foto), presidente da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, entidade que coordena o registro de endereços da rede mundial, subordinada ao Departamento de Comércio americano. A Icann iniciou um de seus três encontros anuais no sábado, em São Paulo. O evento vai até sexta.

Com a reunião do Brasil, a entidade busca mostrar maior abertura e internacionalização. Em setembro, a Icann assinou um memorando de entendimento com o Departamento de Comércio americano em que reduziu os mecanismos de controle, mas, mesmo assim, os Estados Unidos continuaram a ter poder de decisão sobre assuntos importantes. “O memorando de setembro faz parte de um movimento que começou com o governo Clinton, em 1998”, apontou Twomey.

“A Icann precisa se tornar uma ONG internacional, e deixar de ser uma ONG californiana”, afirmou Rogério Santanna, secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e conselheiro do Comitê Gestor brasileiro. “Houve um retrocesso sob o governo Bush.”

Há pelo menos dois anos o Brasil briga, na Organização das Nações Unidas (ONU), por mudanças na governança da internet. O País defende um controle internacional. “O conselho da Icann já é bastante independente”, afirmou Augusto César Vieira Gadelha, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia. “O problema é que essa independência não está garantida, por escrito, em nenhum documento.”

