Humberto Barbato, presidente da Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), comentou o corte de 1,5 ponto porcentual na taxa básica de juros:

“Estou surpreso, mas é uma surpresa agradável que o Copom nos proporcionou. Pelo que se nota, eles finalmente estão preocupados. Para ser muito sincero, pelo conservadorismo do Copom, eu não acreditava num corte de 1,5 ponto. Esperava um corte de 1 ponto. No entanto, acho que a decisão de cortar 1,5 ponto porcentual é acertada, uma vez que nós não temos nenhum tipo de pressão inflacionária. Muito pelo contrário. A economia, infelizmente, está gradativamente sendo paralisada. Acho muito importante que tenha sido unânime, porque dá uma demonstração clara de firmeza que era necessária por parte do Copom.”