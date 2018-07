O Brasil deve chegar ao fim do ano com 37 milhões de internautas, segundo estudo da Interactive Advertising Bureau Brasil. Um crescimento de 12% sobre os 33 milhões que havia em 2006. “A gente percebe uma movimentação muito grande este ano”, disse Lilian Viana, diretora do Comitê de Marketing da IAB Brasil. O número inclui o uso em casa, no trabalho, em escolas e outros pontos de acesso.

Nos últimos quatro anos, o total de internautas no País cresceu 67%. A entidade resolveu publicar trimestralmente os indicadores, pois seus associados, vinham trabalhando com números de fontes diversas, o que acabava confundindo os anunciantes. Ela utiliza informações do Ibope NetRatings, IDC e Projeto Intermeios.

Mais informações no Estado de hoje, 20/6 (“Brasil ganha 4 milhões de internautas por ano“, para assinantes, p. B16).