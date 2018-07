[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/mJXst66-IYU” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]

As vendas de música digital tiveram um forte crescimento no Brasil no passado. Mesmo assim, estão longe de serem suficientes para compensar a queda nas vendas de CDs e DVDs musicais. O faturamento pela internet e por celulares subiu 185% no País em 2007. A participação da música digital nas receitas totais da indústria passou de 2% para 8%. Os números gerais do setor ainda não foram divulgados.

“Os números do mercado físico não são bons”, afirmou Paulo Rosa, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco (ABPD). Em 2006, a indústria brasileira da música faturou R$ 454,2 milhões, uma redução de 26,2% sobre o ano anterior. Em 2007, a queda deve ser ainda maior, tendo como base os números divulgados sobre a música digital.

A internet fez a indústria mundial do disco mergulhar numa crise da qual nunca se recuperou. Em 2000, as gravadoras brasileiras, por exemplo, chegaram a faturar R$ 891 milhões. Apesar do sucesso da música digital, ainda não existe um modelo de negócios consolidado e capaz de substituir a distribuição de discos físicos.

No Brasil, a venda para celulares representou 76% do total do mercado de música digital em 2007. No ano anterior, eram 96%. “O Brasil talvez seja um dos países com mais lojas virtuais do mundo”, afirmou Rosa. “Temos mais de 30. Hoje, é possível comprar um álbum virtual por R$ 18.”

Acima, o clipe de "Tender Buttons", da banda britânica Broadcast.

