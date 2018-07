Desde que a Embratel, controlada pela mexicana Telmex, começou a participar do controle da Net, a empresa de TV a cabo passou a crescer mais que a TVA, que teve sua compra pela Telefônica anunciada no domingo.

Segundo a Pay TV Survey (PTS), empresa de pesquisa especializada em TV paga, a Net apresentou um crescimento acumulado de 20% entre junho de 2004 e junho de 2006, comparado a 10% de expansão registrada pela TVA.

O presidente da Net, Francisco Valim, afirmou que a compra da TVA pela Telefônica irá prejudicar a competição. Na visão da PTS, no entanto, não será fácil para a Telefônica competir na TV paga.

A rede da TVA é muito pequena, no Rio e em São Paulo, para fazer frente à Net. Em São Paulo, a TVA tem somente 668 mil domicílios cabeados, comparados a 2,3 milhões da Net. No Rio, a TVA não tem rede de cabos, somente o sistema de MMDS (TV paga via microondas).

