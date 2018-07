A TIM tem crescido mais rápido que o mercado. A empresa fechou o primeiro trimestre com 25,1% do total de acessos no Brasil, apenas 589 mil clientes atrás da concorrente Claro, a segunda maior operadora celular do País. Há um ano, a diferença era de 3,215 milhões de acessos, de acordo com a consultoria Teleco.

Ontem, a TIM divulgou seu resultado do primeiro trimestre. O lucro líquido avançou 291%, quando comparado ao mesmo período de 2010, somando R$ 213,5 milhões. A receita líquida da companhia aumentou 9%, chegando a R$ 3,46 bilhões.

Luca Luciani, presidente da TIM Brasil, defendeu a posição da empresa como uma operadora 100% móvel, num mercado de operações integradas. “A gente falou por muito tempo na substituição do tráfego de voz fixa pela móvel”, disse Luciani. A Oi tem operações fixas e móveis e a operadora fixa da Telefônica está incorporando a Vivo.

O resultado reflete a oferta de planos agressivos, chamados Liberty e Infinity, que hoje respondem por 85% da base da TIM. Quando foram lançados, alguns analistas chegaram a apontar que os planos não eram sustentáveis. “Agora, todo mundo está copiando”, disse o executivo.

Luciani procurou reduzir a importância do ranking de operadoras por total de assinantes. Segundo ele, a briga principal da TIM é por ganhar participação nas receitas do mercado de telefonia móvel. Segundo a Teleco, por esse critério, ela é a segunda do mercado, com 27,3% de participação na receita líquida do setor. A Vivo tem 33,8% e a Claro, 19,3%.

Mas o crescimento acelerado não acontece sem dores. Em março, a TIM foi a operadora com mais reclamações por mil assinantes na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), chegando a 0,483. “As reclamações que chegam à Anatel são uma fração muito pequena dos atendimentos que passam pelo nosso call center”, minimizou Luciani. “Um problema de energia que interrompa o trabalho de nosso call center em Santo André pode ter um impacto muito grande nesse número.”

O executivo disse que o atendimento das metas de qualidade da Anatel são um indicador muito mais importante. Em março, a TIM conseguiu atender 100% das metas, mesma marca da concorrente Vivo. A Claro atendeu 94,3%.

