O mercado brasileiro de informática cresce fortemente, impulsionado pelo câmbio favorável e pelo desempenho da economia. Em 2006, a receita liquida das empresas de tecnologia da informação somou US$ 17,7 bilhões no Pais, um crescimento de 18% sobre o ano anterior, segundo o Anuário Informática Hoje 2007. Este ano, deve ficar em pelo menos US$ 20,4 bilhões. A consultoria IDC prevê uma expansão acima de 15% para as compras de tecnologia no Brasil.

A maior empresa de informativa do Brasil, segundo o Anuário, e a IBM,com receita liquida de US$ 1,79 bilhão, seguida da HP Brasil (US$ 1,512 bilhão) e da Samsung (US$ 854,4 milhões). Entre as brasileiras, a mais bem colocada e a estatal Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com receita de US$ 556,1 milhões, em sexto lugar. A Itautec ficou em sétimo, com US$ 548,4 milhões, e a Positivo Informática, maior fabricante de computadores do Pais, ficou na nona colocação, com receita de US$ 472,4 milhões.

“Entre os mercados que a HP atua, o que mais tem crescido e o de consumo, incentivado pela Expansão do financiamento, somada ao dólar favorável”, afirmou Denoel Eller, diretor de Marketing e Soluções da HP. A Lei do Bem, que reduziu tributos federais sobre a venda de computadores, reduziu a participação do mercado cinza, que trabalha com pecas contrabandeadas, e baixou o preço dos produtos. “O consumidor puxa toda a economia.”

Mais informações no Estado de hoje, 31/10 (“Mercado de TI já chega a US$ 20,4 bi“, p. B14).