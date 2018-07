O mercado brasileiro de tecnologia da informação cresceu 8,2% no ano passado, com uma receita líquida total de R$ 45,95 bilhões. Os dados são do Anuário Informática Hoje 2009, que reúne as informações das 219 maiores empresas do setor e circula a partir de segunda-feira (31/8). Em dólares, o crescimento de 2008 foi ainda maior, de 16,2%, chegando a US$ 25,36 bilhões. No ano passado, a desvalorização da moeda americana chegou a 6,9%.

Pelo segundo ano consecutivo, a HP Brasil foi apontada como a maior empresa de informática do País, com faturamento de US$ 2,74 bilhões. Em segundo lugar, ficou a IBM Brasil e, em terceiro, a Positivo Informática. A Positivo, maior fabricante brasileira de PCs, ganhou uma posição em relação ao ano anterior, ultrapassando a Samsung, que caiu da terceira para a quarta posição.

“Ainda não tenho uma projeção segura sobre o desempenho do mercado este ano”, afirmou Wilson Moherdaui, diretor da Plano Editorial, responsável pelo anuário. “Mas, pelas entrevistas que fizemos com dezenas de empresas, o primeiro trimestre foi muito ruim, com crescimento médio próximo de zero, e a partir de abril apareceram os primeiros sinais de recuperação.”

Moherdaui disse que, este ano, o mercado deve crescer menos do que em 2008, mas com um desempenho bem superior ao do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. “Algo em torno de 5% a 6%, em reais.”

Mais informações no Estado de hoje (“Mercado de TI cresceu 8,2% no País em 2008“, para assinantes, p. B23).