No ápice da exuberância irracional dos mercados, em janeiro de 2000, a AOL comprou a Time Warner por US$ 182 bilhões em ações. Depois do estouro da bolha, a empresa de serviços online se transformou numa divisão do conglomerado de mídia que havia adquirido, e pode ser colocada à venda, segundo a Economist.

A AOL não se preparou para o crescimento da banda larga e perde clientes a cada trimestre. Seu fundador, Steve Case, já não faz parte do conselho da Time Warner. No Brasil, a AOL não existe mais.