O jornal impresso não morreu, mas os sinais de declínio são inegáveis. Mark J. Perry, professor de Economia e Finanças da Universidade de Michigan, traçou um gráfico mostrando que, no ano passado, a receita publicitária dos jornais americanos atingiu seu nível mais baixo em 60 anos. Os dados, da Newspaper Association of America, foram ajustados pela inflação.

“Foram 50 anos para os jornais passarem de cerca de US$ 20 bilhões em faturamento publicitário anual em 1950 (ajustados pela inflação) para US$ 63,5 bilhões em 2000, e somente 11 anos para irem de US$ 63,5 bilhões de volta a US$ 20 bilhões em 2011”, escreveu Perry.

Henry Blodget, do Silicon Alley Insider, destacou que, em 2007, a ação do New York Times era negociada a cerca de US$ 25. Hoje, é cotada a US$ 6,56.

