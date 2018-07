O Diário Oficial da União publicou hoje o decreto do Plano Nacional de Banda Larga. O decreto descreve como atribuições da Telebrás:

A lei que criou a empresa (5792/72) havia definido de outro jeito:

“I – planejar os serviços públicos de telecomunicações, de conformidade com as diretrizes do Ministério das Comunicações;

II – gerir a participação acionária do governo federal nas empresas de serviços públicos telecomunicações do País;

III – promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às empresas de serviços públicos de telecomunicações e aquelas que exerçam atividades de pesquisas ou industriais, objetivando a redução de custos operativos, a eliminação de duplicações e, em geral a maior produtividade dos investimentos realizados;

IV – promover a captação em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de telecomunicações, na execução de planos e projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações;

V – promover, através de subsidiárias ou associadas, a implantação e exploração de serviços públicos de telecomunicações, no território nacional e no exterior;

VI – promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado, necessário às atividades das telecomunicações nacionais;

VII – executar outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Ministério das Comunicações.”