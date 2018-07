Começa a chegar às livrarias meu novo livro, O desafio da inovação: a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras (Editora Senac São Paulo). O Link desta semana traz informações sobre ele:

“Repórter do caderno de Economia do Estadão e dono do blog que leva seu nome no site do Link, Renato Cruz lança O Desafio da Inovação, seu terceiro livro. ‘Inovação é diferente de pesquisa e desenvolvimento’, ele explica. ‘Como definiu Geoff Nicholson, inventor do Post-It, pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, e inovação é transformar conhecimento em dinheiro. São processos bem diferentes; a inovação acontece na empresa.’ O jornalista relaciona o novo livro com o anterior, TV Digital no Brasil: ‘O processo de definição do padrão de TV digital é um bom exemplo. O Ginga, software de interatividade, é um caso de sucesso da pesquisa brasileira, mas não de inovação, pelo menos por enquanto, já que não conseguiu conquistar espaço no mercado.'”