A disparada do dólar já começa a paralisar a produção e as vendas da indústria de aparelhos eletroeletrônicos e motocicletas. No Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus (AM), a Moto Honda, fabricante de motocicletas, e a Elgin, que produz eletroeletrônicos, comunicaram o Sindicato dos Metalúrgicos que darão férias coletivas, segundo informa o secretário do sindicato, João Brandão.

Ele conta que a Honda dará férias coletivas de 20 dias, a partir de segunda-feira, a 4,8 mil funcionários. A Elgin planeja dar férias coletivas de 25 dias para 200 funcionários, a partir de quarta-feira da semana que vem. “Todas as grandes fabricantes de eletroeletrônicos – LG, Samsung, Sony, Semp Toshiba e Philips – já sinalizaram para a diretoria do sindicato dos metalúrgicos que darão férias coletivas. Elas ficaram de confirmar a decisão na sexta-feira”, afirma Brandão.

De acordo com o sindicato, a Sony teria demitido 100 trabalhadores na terça-feira, enquanto a Honda e a Elgin não descartariam demissões no retorno das férias coletivas. A diretoria da Sony confirma as demissões, mas não o número de trabalhadores que foram cortados. Segundo a companhia, reduções de quadro de pessoal são normais nesta época do ano porque o estoque de algumas linhas de produtos já atingiu o nível desejado.

Procuradas pelo Estado, as empresas não confirmaram as informações do sindicato. O que as companhias de eletroeletrônicos admitem é uma paralisia nos negócios por causa do câmbio. Elas são afetadas porque a maior parte dos componentes que utilizam é importada. “A situação é extremamente preocupante”, diz Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

