O dólar fraco incentiva os investimentos em tecnologia da informação, setor que importa componentes e equipamentos. “Com o real valorizado, as empresas viram uma oportunidade de modernizar computadores e redes”, afirmou Rogério Vedovato, diretor de Marketing da Telsinc, uma integradoras de sistemas. “Existem clientes que estão antecipando projetos em seis ou oito meses.” A maior demanda, no caso da Telsinc, está em sistemas de telefonia via protocolo de internet (IP, na sigla em inglês), que corta os gastos das empresas com interurbanos.

Um indicador dos efeitos do câmbio é o crescimento nas vendas de computadores, que atingiu 46% em 2006, com 8,3 milhões de unidades vendidas no País, segundo a IT Data. Para este ano, a previsão é de 20% de expansão, atingindo 10 milhões. “Serão vendidos mais computadores do que televisores”, disse Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da IT Data. A consultoria prevê a venda de 9,5 milhões de aparelhos de televisão este ano.

O diretor da Positivo Informática, Hélio Rotenberg, apontou que, desde 2004, o dólar caiu mais de 30%. Desde então, os preços dos computadores caíram pela metade. “Em 2004, o computador mais barato custava R$ 2 mil”, destacou Rotenberg. “Hoje, temos máquinas a R$ 900.” Além do câmbio, houve isenção do PIS e da Cofins (que diminuiu o preço final em 9,5%), ganhos de escala, preços menores do sistema operacional e evolução tecnológica.

Acima, foto da fábrica da Positivo Informática.

