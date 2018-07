De 2001 a 2006, o número de endereços registrados da web aumentou 75%, passando de 2,9 milhões para 5,1 milhões. Apesar disso, as pessoas passam cada vez mais tempo em grandes sites como o Google, a Wikipédia ou o MySpace, segundo artigo do escritor de tecnologia Nicholas Carr (foto), publicado hoje (17/5) no jornal The Guardian (em inglês):

“Procure no Google.com sobre evolução ou Iraque ou aids ou Gordon Brown, e o mesmo site aparecerá no alto da lista de resultado: Wikipédia. Mude sua busca para John Keats ou Muhammad Ali ou cristandade ou ornitorrinco ou solidão, e a mesma coisa acontece. Oceano Pacífico? Wikipédia. Catarina de Médici? Wikipédia. Cérebro humano? Wikipédia.”

No fim de 2001, os 10 sites mais visitados respondiam por 31% de todas as páginas vistas da internet. No ano passado, a participação subiu para 40%. Carr aponta o Google como um exemplo do encolhimento da internet e também como uma das causas. O mecanismo de buscas coloca nos primeiros lugares de seus resultados os sites mais populares e, dessa forma, transforma a web num “gigantesco ciclo de retroalimentação”.