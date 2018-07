Vi hoje (5/12) O fantástico Sr. Raposo, do Wes Anderson. Apesar de ser uma animação em stop motion, retrata com acurácia a crise do jornalismo impresso. O Sr. Raposo, dublado por George Clooney, escreve uma coluna no jornal local, e mora com a mulher e o filho num buraco. Para melhorar de vida, resolve virar ladrão de galinhas.

O filme é produzido pela Fox, da News Corp., conglomerado do magnata australiano Rupert Murdoch. Dono de periódicos como o Wall Street Journal, o executivo vem criticando incansavelmente empresas de internet como o Google, a quem acusa de roubar o conteúdo alheio.

A atividade escolhida pelo Sr. Raposo pode ser vista como uma referência óbvia aos agregadores de notícia na rede mundial. O problema é que, como mostra o filme, os ladrões de galinha sempre acham um jeito de exercer a atividade, por mais que os donos das aves tentem inventar métodos para bloqueá-los e impedi-los de agir.