A Telefónica negou ontem ampliar o prazo de sua oferta de 7,15 bilhões pela fatia da Portugal Telecom (PT) na brasileira Vivo. O conselho de administração da operadora portuguesa não conseguiu dar uma resposta à proposta na sexta-feira, quando venceu o prazo dado pelo grupo espanhol.

Em comunicado à Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV), da Espanha, a Telefónica informou que, “ao saber que o conselho de administração da Portugal Telecom não aceitou a referida oferta no prazo fixado, a mesma se tornou extinta”.

A PT tem 50% da Brasilcel, que controla 60% da Vivo. O restante pertence aos espanhóis. Em anexo ao comunicado, a Telefónica apresentou duas cartas, uma da PT pedindo mais prazo e a sua própria negando o pedido.

“As discussões com a Telefónica progrediram de uma maneira construtiva e o conselho de administração da PT está comprometido a empregar seus melhores esforços para concluí-las de uma maneira que satisfaça os interesses de todas as partes”, escreveram os diretores da PT, ao justificar a solicitação de aumento de prazo para 28 de julho.

“Como havíamos comunicado verbalmente antes do fim do prazo da oferta, nós gentilmente confirmamos por meio desta que a oferta, de acordo com seus termos e condições, terminou em 16 de julho de 2010, às 23h59 (horário de Lisboa)”, respondeu a Telefónica.

O grupo espanhol não confirmou se irá em frente com a ideia de buscar uma solução judicial. No começo da semana passada, a Telefónica informou que buscaria a dissolução da Brasilcel no Tribunal de Arbitragem de Haia, para depois fazer uma oferta ao mercado pela Vivo.

O desejo da Telefónica de ficar como a única dona da Vivo é antiga. A operadora brasileira foi criada no fim de 2002 e, menos de quatro anos depois, em maio de 2006, o presidente do grupo espanhol, César Alierta, anunciou publicamente que gostaria de comprar a participação dos portugueses.

A venda da fatia da empresa brasileira virou, em Portugal, uma questão política. O principal entrave foi a oposição do Estado português. Em 30 de junho, a maioria dos acionistas da PT aprovou a oferta da Telefónica, mas a venda acabou vetada pelo governo.

O veto aconteceu por meio das chamadas golden shares, ações com direitos especiais, que foram consideradas ilegais uma semana depois pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O bloqueio, no entanto, se manteve.

Na disputa pela Vivo, interesses financeiros misturaram-se a sentimentos de orgulho nacional, despertando rixas regionais que datam de 1580 – quando Portugal passou a ser governada pelo rei espanhol Filipe II, formando a União Ibérica, que durou até 1640 – e chegam ao jogo entre as seleções dos dois países na Copa do Mundo da África do Sul.

A Espanha eliminou Portugal por um a zero um dia antes da assembleia da PT. Um pequeno acionista da operadora portuguesa afirmou ao jornal Diário Económico que “perder a Vivo seria a segunda derrota para a Espanha”.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefónica não renova oferta pela Vivo“, p. B9)