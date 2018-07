A Holanda é o primeiro país do mundo a deixar de transmitir o sinal analógico da TV aberta, segundo o jornal The New York Times. A partir de hoje (11/12), só está disponível o sinal digital. A operadora Royal KPN irá usar os canais que eram usados na TV analógica para criar um novo serviço de TV digital, que combina canais pagos e gratuitos.

Somente 74 mil casas ainda dependem da TV aberta. Noventa e quatro por cento do mercado de 16 milhões de pessoas é atendido pelo cabo. Também existem, na Holanda, as opções de TV paga via satélite e via banda larga, chamada IPTV. Os países escandinavos e a Bélgica vão desligar o sinal analógico no ano que vem. Os Estados Unidos planejam terminar a transição em 2009 e o Japão em 2011.

No Brasil, a TV digital deve estrear em dezembro de 2007. O período de transição, quando serão transmitidos, simultaneamente, os sinais analógico e digital, irá durar 10 anos, conforme prevê o governo.