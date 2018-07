A TV com monitor de plasma ou de cristal líquido (LCD, na sigla em inglês) começa a aposentar a TV de tubo no País, repetindo o movimento que começou na década de 70 de substituição da televisão preto e branco pela TV a cores. A japonesa Sony será a primeira companhia a desativar a produção no Brasil do televisor com tubo de imagem convencional (CRT).

Até o fim do ano que vem, a empresa deve passar a fabricar no País somente televisores com tela de LCD, disse ontem o gerente de Produtos da Linha de Televisores da companhia, William Lima. “Tínhamos 15 modelos de tubo no começo do ano e hoje temos somente quatro”, afirmou o executivo. A empresa lançou novos modelos de LCD, aumentando de sete para 17 as opções na tecnologia.

Além do Brasil, a Sony ainda fabrica TVs de tubo no México e na Ásia. “Ainda existe demanda”, afirmou Masakazu Sonoda, presidente de Televisão da Sony América Latina, sobre o mercado mundial. “Continuaremos a produzir televisores de tubo por talvez quatro ou cinco anos.”

Mais informações no Estado de hoje, 18/10 (“Sony deixa de fabricar TVs de tubo no Brasil“, para assinantes, p. B21).