“Estamos nos transformando em pessoas da tela, no lugar de pessoas do livro”, escreveu Kevin Kelly, ex-editor da Wired, autor dos livros What technology wants e Out of control. Ele criou um grupo de usuários e um blog, chamado Screen Publishing, para discutir a publicação independente de livros digitais.

Como explicou Kelly:

“Eu era uma pessoa do livro, mas estou me tornando uma pessoa da tela. A transição não é fácil. Escrevo em uma biblioteca de dois andares cheia de livros que eu amo (parte deles está acima). Poucas coisas me dão tanto prazer quanto sentar em uma poltrona macia tarde da noite em minha biblioteca para ler meus livros. Amo especialmente minhas edições ilustradas e livros de arte. Eles me ajudam a sonhar. Estou cercado por páginas. Temos estantes do chão até o teto também no nosso quarto. Em nossa sala. Na nossa cozinha. Livros por toda a parte! Mas eu me livraria de 90% desses livros assim que conseguisse uma cópia digital.”

