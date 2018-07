Não, não falo do Robin. O garoto morcego a que me refiro é o da imagem acima, capa do tablóide sensacionalista Weekly World News, que era vendido nas melhores drugstores dos Estados Unidos: “Criança morcego encontrada na caverna! Seus olhos gigantes enxergam no escuro e seus ouvidos são melhores que radar, dizem cientistas”.

Com a edição de 27 de agosto, o semanário de 28 anos deixou de circular, em mais uma prova de que o impresso caminha para a extinção. A versão online continua. Todas as notícias eram falsas, conforme explicavam as letras pequenas de um aviso na página 2, enquanto a capa fazia questão de dizer: “O único jornal confiável do mundo”. Entre seus assuntos preferidos, estavam aparições do Elvis, seqüestros por alienígenas e o Abominável Homem das Neves. Visitei o Vale do Silício no mês passado e trouxe um exemplar em que a reportagem principal falava sobre um homem de barro.

Depois de sair em várias capas, o garoto morcego virou camiseta e tira de história em quadrinhos no jornal. Stan Sinberg escreve sobre sua experiência como repórter do Weekly World News no Salon (em inglês).