Steve Forbes, presidente e redator-chefe da revista Forbes, acredita que o aumento da demanda por informação na rede mundial é uma oportunidade para os veículos impressos. “Os jornais precisam abraçar a internet, no lugar de temer a canibalização”, disse o executivo, em entrevista por telefone ao Estado. “O apetite por informação é crescente e as pessoas irão identificar as fontes boas de informação pelas marcas. Os jornais podem ter uma performance muito boa na internet.”

Amanhã (29/5), Forbes dará palestra em São Paulo, no evento “Gestão do Futuro“. Ele planeja falar sobre as economias global, brasileira e americana. “O Brasil tem uma economia vibrante, com performance respeitável nos últimos anos”, disse o executivo, que tem algumas sugestões. “O País poderia fazer algumas mudanças na política monetária para que as taxas de juros possam ser ainda mais baixas do que são hoje. Também seria importante implementar mudanças no sistema tributário brasileiro, que poderia ser mais simples, com cortes de impostos para incentivar a economia.”

